Droga do szkoły

Bezpieczna droga do i ze szkoły.

Prośba do kierowców. Zdecydowanie wolniej i ostrożniej koło szkół, a także przejść dla pieszych! O obecności najmłodszych przypominają znaki,m.in popularna AGATKA. Zróbmy wszystko by droga naszych dzieci do i ze szkoły była jak najbardziej bezpieczna.