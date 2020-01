Od nowego roku – jeszcze więcej MOTO na antenie Radia Zachód.

Zgodnie z Państwa sugestiami, oprócz codziennych serwisów informacyjnych – teraz w każdy piątek po 18:00 motoryzacyjny kwadrans ” 15 na godzinę”.

Przed weekendem – porcja aktualności, wypowiedzi i porady specjalistów bezpieczeństwa ruchu drogowego, policyjne przypomnienia oraz wyjaśnienia, a także przegląd prasy motoryzacyjnej i ciekawostki ze świata motoryzacji.

Chcemy bardziej wyedukować kierowców i pieszych. Zaprasza Zbigniew Roszczyk.

Przy okazji przypominamy.W dni powszednie serwisy adresowane do kierowców są od godziny 6.00 do 17.30. Szczególnie w czasie porannego szczytu komunikacyjnego, od godziny 6.00 do 9.30, co pół godziny. Informujemy o warunkach jazdy, pogodowych zagrożeniach, są najświeższe meldunki drogowców, ostrzeżenia policji i relacje reporterów radiowych.