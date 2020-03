Korzystanie z telefonów komórkowych to codzienność. Telefon towarzyszy nam także w samochodzie. Rozsądni kierowcy korzystają z zestawów głośnomówiących lub słuchawek, ale niestety wciąż pozostaje duża grupa osób, które trzymając smartfon przy uchu, kierują samochodem jedną ręką. Lubuscy policjanci ruchu drogowego non stop kontrolują, czy kierowcy korzystają z telefonu. Za to wykroczenie grozi mandat w wysokości 200 złotych i 5 punktów karnych.