Paulina Maciejewska powalczy o Igrzyska w Tokio

Zawodniczka ZKS-u Drzonków Paulina Maciejewska wywalczyła indywidualną kwalifikację do startów podczas przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio w konkurencji WKKW. By jednak mieć pewność występu we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego musi dobrze zaprezentować się w nowym roku.