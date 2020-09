Żagań chce finansować szczepienia przeciw HPV

Władze Żagania przymierzają się do sfinansowania szczepień przeciwko wirusowi HPV. Z takich szczepionek, chroniących m.in. przed rakiem szyjki macicy, mogłoby skorzystać ok. pół tysiąca młodych żaganianek. Stanie się tak, jeśli Rada Miasta wyrazi zgodę na wpisanie tego programu szczepień do przyszłorocznego budżetu miasta.