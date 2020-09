Katastrofa budowlana w Indiach. Co najmniej 10 ofiar śmiertelnych

Do katastrofy doszło w nocy w Bhiwandi, położonym 40 km od Bombaju. Część mieszkańców bloku próbowała uciec z budynku, gdy pojawiły się na nim pęknięcia.

„Połowa bloku się zawaliła i obawiamy się że ok. 25-26 rodzin zostało uwięzionych pod gruzami” – poinformował miejscowy urzędnik Pankaj Ashiya, cytowany przez agencję Reutera.

Video: Rescue operation by NDRF still under way at #BhiwandiBuildingCollapse site pic.twitter.com/MLEw6XrkrP

— TOI Mumbai (@TOIMumbai) September 21, 2020