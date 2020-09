Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami stolicy

Uczestnicy wielobarwnego pochodu mówią, że przyszli zamanifestować wartość rodziny i ludzkiego życia: x

Organizatorem wydarzenia po raz 15 jest Centrum życia i rodziny.

W Marszu wziął udział prezydent Andrzej Duda.

Wśród uczestników znalazł się także poseł Konfederacji Krzysztof Bosak wraz z małżonką, a także małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

„Każdego roku Marsz dla Życia i Rodziny jest okazją do manifestacji prorodzinnych postaw, a także naszego przywiązania do wartości pro life. Ze względu na ostatnie incydenty i ataki na chrześcijańskie wartości, których dopuścili się lewicowi aktywiści, manifestacja ma w tym roku także formę apelu do władz o nowelizację przepisów prawnych i zapobieganie profanacjom i znieważeniom symboli religijnych i narodowych” –