Od dziś w USA zakaz pobierania TikToka i WeChata

Jak podaje Reuters, amerykańska administracja zapowiedziała, że restrykcje wobec TikToka mogą zostać wycofane, jeśli właścicielowi aplikacji, firmie ByteDance, uda się dojść do porozumienia z władzami w sprawie struktury właścicielskiej i bezpieczeństwa danych spółki. Rozmowy m.in. z koncernem Oracle w sprawie utworzenia osobnej spółki TikToka w USA trwają od kilku dni.

Według ministerstwa regulacje mają na celu „ochronę użytkowników w USA poprzez wyeliminowanie dostępu do tych aplikacji i znaczące zredukowanie ich funkcjonalności”. Ich skutkiem będzie wycofanie programów z internetowych sklepów Google Play, App Store i innych.

Mimo to, jak zapowiedział szef resortu Wilbur Ross, TikTok będzie dostępny dla istniejących już użytkowników w niezmienionej wersji co najmniej do 12 listopada. Dostęp do aplikacji poza USA pozostanie niezmieniony. WeChat nadal będzie mógł być używany przez dotychczasowych użytkowników, lecz jego funkcjonalność będzie z czasem coraz mniejsza.

⬆ Prezydent USA Donald Trump wyświetlany na tablecie w restauracji w Szanghaju (Chiny), fot. PAP/EPA/ALEX PLAVEVSKI

Decyzja ministerstwa handlu to odpowiedź na rozporządzenie wydane przez prezydenta Donalda Trumpa, nakazujące zablokowanie części operacji tych aplikacji, które uznał on za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Ma to związek z gromadzeniem danych przez aplikacje należące do chińskich firm ByteDance i Tencent.

TikTok to aplikacja umożliwiająca dzielenie się krótkimi filmami wideo, która zyskała wielką popularność wśród młodych ludzi w USA i na świecie. W Stanach Zjednoczonych ma 100 mln użytkowników.

WeChat to komunikator, sieć społecznościowa, a także system mobilnych płatności, posiadający ponad miliard użytkowników w Chinach i innych krajach Azji. W USA korzysta z niego 19 mln użytkowników.