Kolejni przedsiębiorcy odzyskają składki

Mówi Agata Muchowska, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze:

Od jutra wchodzą w życie nowe przepisy, które pozwolą na zwrot opłaconych składek za czas, w którym przysługiwało zwolnienie. Do tej pory, by skorzystać ze zwolnienia trzeba było mieć składki nieopłacone. Teraz osoby, które dokonały wcześniej przelewów do ZUS, otrzymają zwrot środków:

Przedsiębiorcy mogą zdecydować czy przeznaczyć te środki na poczet przyszłych składek czy fizycznie je odzyskać. W tym drugim przypadku trzeba będzie złożyć do ZUS stosowny wniosek.