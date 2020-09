Udana inauguracja gorzowskich szczypiornistów

Przed własną publicznością gorzowianie pokonali Grunwald Poznań 33:27 (17:15).

Mimo wysokiego zwycięstwa nie był to jednostronny pojedynek. Miejscowi co prawda prowadzili przez większą część spotkania, ale ich przewaga zwykle nie przekraczała 2-3 bramek, a rywale co chwilę doprowadzali do remisu, a w 45 minucie prowadzili nawet 21:20. Na szczęście w gorzowskiej drużynie znakomitą skutecznością popisywała się Aleksander Kryszeń, który z reguły nie mylił się rzucając w stronę bramki Grunwaldu, zaś gorzowskiej braki skutecznie bronili Krzysztof Nowicki i Cezary Marciniak. To, oraz dobra gra w obronie sprawiło, że w samej końcówce pojedynku gospodarze uzyskali wyraźną przewagę, którą udokumentowali bramkami.

TL Ubezpieczenia Stal Gorzów Wlkp. – Grunwald Poznań 33:27 (17:15).

TL Ubezpieczenia Stal: Krzysztof Nowicki, Cezary Marciniak oraz Aleksander Kryszeń 14, Paweł Pedryc 0, Kyrył Bystrow 0, Tomasz Gintowt 0, Oskar Serpina 2, Jakub Dzieciątkowski 0, Wiktor Bronowski 1, Marcin Gałat 0, Dawid Pietrzkiewicz 2, Rafał Renicki 0, Bartosz Starzyński 4, Mariusz Kłak 6, Dawid Malarek 0, Mateusz Stupiński 4.

Grunwald: Filip Tarko 1, Patryk Kulczyński oraz Daniel Bartłomiejczyk 12, Krzysztof Westwal 0, Viggo Wiśniewski 0, Mateusz Pawłowski 2, Filip Liske 0, Piotr Nowicki 0, Paweł Smoliński 1, Miłosz Byczek 0, Bartosz Paw 0, Damian Bajka 2, Michał Nieradko 8, Michał Tórz 1, Daniel Kelm 0, Filip Stachowiak 0.

