W Żaganiu odbyły się dzisiaj Zielone Targi. To jedyna w tym roku okazja do spotkania się z lokalnymi producentami i rzemieślnikami. Oprócz oferty wystawienniczej, na imprezie wręczono Powiatowy Laur Kultury. Otrzymał go Krzysztof Boczniewicz, animator kultury i muzyk z Wiechlic, propagator muzyki ludowej, głównie łemkowskiej, twórca zespołu Fajna ferajna.