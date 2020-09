Prawo i Sprawiedliwość na czele sondażu

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) we wrześniu spadło do 41 proc. z 44 proc. w poprzedniej edycji badania, a poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrosło do 22 proc. z 19 proc. - wynika z sondażu CBOS.