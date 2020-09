Polska z wysoką skutecznością wykrywania SARS-CoV-2. Pracują 194 laboratoria

Od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, czyli od 4 marca, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie u 77 tys. 328 osób, z których 2270 zmarło.

Pełna lista laboratoriów – z rozbiciem na poszczególne województwa – dostępna jest pod tym adresem.

Polska z wysoką skutecznością wykrywania COVID-19

Polska ma jeden z najwyższych wskaźników skuteczności wykrywania wirusa SARS-CoV-2 – zauważył rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Natomiast najbardziej miarodajną daną wskazującą na to, jak w danym kraju przebiega epidemia jest wskaźnik hospitalizacji i wykorzystania respiratorów, a nie liczba testów – dodał.

„Bardziej miarodajną daną niż liczba wykonywanych testów przy ocenie rozwoju epidemii jest liczba zajętych łóżek w szpitalach oraz liczba chorych przebywających pod respiratorami”

– powiedział Andrusiewicz. Przypomniał, że w Polsce liczba hospitalizowanych osób utrzymuje w granicach 2 tys., a przebywających pod respiratorem waha się w okolicach 80 osób.

Podkreślił też, że testy wykonywane w Polsce w sposób efektywny wykrywają chorych.

„Jeżeli ktoś mówi, że wykonujemy mało testów, to odpowiadam, że jesteśmy jednym z tych państw europejskich, które ma najwyższy poziom efektywności wykonywanych testów. Chodzi o to, że są one najczęściej trafionymi testami w UE”

– powiedział.

W piątek wykonano ponad 21 tys. testów na obecność koronawirusa. Najwięcej testów, od początku tego tygodnia przeprowadzono w czwartek – ponad 22,1 tys., najmniej w poniedziałek – ponad 12,6 tys. Ogółem przebadano dotąd 3 mln 81 tys. 867 próbek pobranych od 2 mln 957 tys. 30 osób. Dodatkowo potwierdzono w piątek 757 nowych zakażeń. Łącznie od poniedziałku zdiagnozowano 3 176 nowych chorych i zanotowano 82 zgony, czyli wykryto o 948 więcej chorych i zanotowano o 33 zgonów więcej niż w tym samym okresie tydzień wcześniej.

Rzecznik komentując aktualne statystyki powiedział, że wzrost liczby chorych we wrześniu jest naturalnym następstwem tego, że wracamy do normalnej aktywności po wiosennej izolacji, i jeśli dochodzi do zakażeń, to nie są to duże ogniska i raczej rozsiane.

Dodał też, że nie mamy dużo zakażeń wśród dzieci.

„Dominują zakażenia wśród osób w sile wieku i starszych. Jeżeli pojawia się zakażenie u dziecka, to najczęściej jest bezobjawowe i trudne do wychwycenia. Dlatego nie spodziewamy się, że w szkołach będziemy mieli duże ogniska zakażeń”

– powiedział.

Równocześnie zauważył, że chodzi teraz nie o zniwelowanie do minimum zachorowań, ale szybką reakcję na pojawiające się zakażenia i sprawne izolowanie osób, które są zakażone oraz wysyłanie na kwarantannę osób, które miały styczność z taką osobą.