Dworczyk: Nie wykluczamy rządu mniejszościowego i wcześniejszych wyborów

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział w Programie 3 Polskiego Radia, że Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza utworzenia rządu mniejszościowego oraz przyspieszonych wyborów do Sejmu i Senatu. Minister Dworczyk podkreślił, że wczorajsze decyzje polityków Porozumienia i Solidarnej Polski zakwestionowały istnienie koalicji rządowej.

Szef KPRM dodał, że ostateczną decyzję w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy podejmie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jak stwierdził Michał Dworczyk, „dzisiaj rząd mniejszościowy to jest jedna z opcji – realna opcja”. Podkreślił jednak, że taki gabinet nie ma szans istnieć do końca kadencji więc, prawdopodobnie wiązałoby się to z wcześniejszymi wyborami.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk dodaje, że Prawo i Sprawiedliwość chce kontynuacji Zjednoczonej Prawicy i tworzenia rządu ze swoimi dotychczasowymi koalicjantami. Jak dodał jednak, działanie Solidarnej Polski i Porozumienia doprowadziło do sytuacji, w której nie wiadomo, czy istnieje dalej koalicja i sejmowa większość, a rozmowy nad nową umową koalicyjną zostały zawieszone.