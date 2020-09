CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę papierosów

„Policjanci przeprowadzili działania likwidując fabrykę nielegalnych papierosów. Zabezpieczono pełną linię do produkcji papierosów” – podała rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Z przekazanych przez rzeczniczkę informacji wynika, że CBŚP przejęło ok. 5,8 mln sztuk papierosów „z zastrzeżonym znakiem znanej światowej marki”, blisko 1,7 tony krajanki tytoniowej, kilkadziesiąt palet z półproduktami służącymi do produkcji papierosów.

Fabryka działała na prywatnej posesji w pomieszczeniu gospodarczym. W domu stojącym na tej samej działce mieszkało 13 osób, głównie obywatele Ukrainy.

W trakcie akcji CBŚP przeszukało kilkanaście nieruchomości należących do podejrzanych. Zatrzymano 16 osób, zabezpieczono około 1 mln złotych w gotówce, dwa samochody osobowe i jeden dostawczy, którym wywożono poza granice Polski.

Według ustaleń prokuratury i CBŚP, członkowie grupy mogli działać od listopada 2019 roku na terenie woj. lubuskiego i wielkopolskiego. Łączne straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzenia należnego podatku akcyzowego od zabezpieczonego towaru oszacowano na kwotę ponad 6,5 mln zł. Jednak straty, jakie Skarb Państwa mógł ponieść w wyniku wyprodukowanych w fabryce papierosów, mogły być znacznie większe.

„Na terenie nielegalnej fabryki zabezpieczono również odpady poprodukcyjne papierosów, które wskazują, że w fabryce mogło być wyprodukowanych ponad 33 miliony sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, a następnie zostały przemycone za granicę. Wówczas straty Skarbu Państwa w podatku akcyzowym, VAT i celnym mogłyby wynieść blisko 40 milionów złotych” – podaje CBŚP.

„Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępcze oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Czyny te zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności” – przekazał PAP Dział Prasowy PK. Prokuratura skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie wszystkich 16 podejrzanych, które zostały w uwzględnione.