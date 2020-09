Remont drogi zakończony

Po niespełna roku prac udało się zakończyć remont drogi z Nowych Biskupic do Rzepina. To droga powiatowa i to starostwo poszykowało środków które pozwoliłyby wyremontować mocno zniszczoną drogę. Tym razem pieniądze znalazły się dzięki wspólnemu, polsko – niemieckiemu projektowi, którego stroną wiodącą był powiat słubicki, a partnerem niemiecki powiat Odra – Szprewa.