W Norwidzie znów wybierzesz książkę z półki!

Od dziś biblioteka udostępniła bezpośredni dostęp do zbiorów w budynku głównym przy al. Wojska Polskiego, a w kolejnych dniach „uwolnione” zostaną półki w pozostałych filiach na terenie Zielonej Góry.

– Po wielomiesięcznych ograniczeniach wywołanych koronawirusem, to niemal całkowity powrót do normalnego funkcjonowania biblioteki – mówi Anna Urbańska, rzeczniczka zielonogórskiego Norwida:

Jak zaznacza Anna Urbańska, do końca przyszłego tygodnia we wszystkich filiach na terenie Zielonej Góry udostępniony będzie bezpośredni dostęp do książek zgromadzonych na półkach.

Zielonogórski Norwid wznawia też zajęcia dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych:

Mimo znoszonych ograniczeń w dostępie do zbiorów, wszystkie wypożyczane książki, płyty czy czasopisma nadal należy zwracać do biblioboxu ustawionego przed wejściem do budynku głównego zielonogórskiego Norwida lub do specjalnych skrzynek ustawionych w poszczególnych filiach.

Wchodząc do biblioteki trzeba nadal też trzeba będzie zakładać maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz zdezynfekować dłonie.