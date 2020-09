Niedzielski: Epidemia się ustabilizowała, ale to nie jej koniec

Minister zdrowia Adam Niedzielski pytany przez „DGP” czy liczba dziennych przypadków zakażeń wirusem COVID-19 radykalnie spadła, a pandemia się kończy stwierdził, że „z pewnością nie”. Zaznaczył natomiast, że obecnie epidemia COVID-19 w Polsce „ustabilizowała się”, a efekty przynoszą regionalne obostrzenia.

„Robimy też bardziej celowane testy – wykonujemy głównie u osób objawowych, stąd jest ich trochę mniej”

– powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że ministerstwo zwolniło z obowiązku testowania osoby kończące kwarantannę i izolację, jednak zmniejszenie zakresu testowania nie jest po to, by wykrywać mniejszą liczbę zakażeń, tylko po to, by zrobić miejsce na badanie pacjentów kierowanych przez lekarzy rodzinnych.

„Chociaż nawet przy 23 tys. testach dziennie mieliśmy ostatnio tylko 400 zakażonych. To rzeczywiście oznacza, że maleje wskaźnik pozytywnych wyników – jest więcej podejrzeń, które się nie potwierdzają. Wszystko zależy od tego, jak zakażają dzieci”

– wyjaśnił minister zdrowia.

Zamknięcie szkół pod koniec września? „Taki scenariusz nie jest brany pod uwagę”

Dopytywany z kolei, czy to dlatego, że dzieci poszły do szkoły odpowiedział, że „nie ma tak i nie będzie, że wzrosty zaczną się od razu po otwarciu szkół”. Wskazał natomiast, że jeżeli będą, to będą odsunięte na początek października.

Zaprzeczył też informacji o planowanym zamknięciu szkół pod koniec września.

„Taki scenariusz nie jest w ogóle brany pod uwagę”

– powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia zaznaczył też, że trwają prace nad zwiększeniem bazy punktów drive-thru, do których wkrótce lekarze rodzinni będą kierować większą grupę pacjentów. Będą one też pracowały dłużej. „Przygotowujemy izolatki z respiratorami w każdym szpitalu powiatowym. Chcemy być gotowi na ewentualną drugą falę czy też wzrosty pierwszej fali – jak kto woli. Oczywiście, o ile ta druga fala nastąpi. Nie ulega jednak wątpliwości, że przebieg epidemii w najbliższych miesiącach będzie całkowicie inny od tego, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory: głównie ze względu na jesienne infekcje” – wyjaśnił Niedzielski.

Jednocześnie zaznaczył, że największym wyzwaniem będzie to, że do COVID-19 dołączą inne choroby.

„Chcemy odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe tak, by pacjenci z infekcjami trafiali do przychodni, a nie od razu do szpitala. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że nagle 100 czy 200 tys. chorych dziennie – bo tyle zwykle mamy wizyt w przychodniach w okresie jesienno-zimowym – przekierować na SOR. To nawet fizycznie jest niemożliwe i to nie tylko w naszym kraju. Z tego względu zaproponowaliśmy cały pakiet działań, zmieniliśmy strategię walki z wirusem”

– powiedział Niedzielski.

Szczepionka raczej dopiero na wiosnę

Adam Niedzielski odniósł się także do kwestii szczepionki na COVID-19. W jego ocenie w tej sprawie jest sporo śmiałych deklaracji, że pojawi się już w grudniu.

„Moim zdaniem optymistycznie zakładając, stanie się to najwcześniej na wiosnę. Do tego pojawiły się informacje o problemach z badaniami klinicznymi szczepionki. Więc powtórzę – musimy się nauczyć żyć z wirusem”

– stwierdził Niedzielski.

Minister zdrowia pytany był również czy będą ograniczenia wesel. Jego zdaniem w tej kwestii 150 osób obecnych na weselu „nie jest liczbą racjonalną”.

„Obecnie rozważamy, czy zmniejszyć limit gości do 50 czy 75. Każdego tygodnia mamy zakażenia z wesel. Średnio ok. 10 proc. wyników z naszych raportów to właśnie efekt zakażeń na weselach”

– zaznaczył Niedzielski.