Piotr Żyto: Nikt nie stawiał przed sezonem, że osiągniemy taki wynik

Walczyli w czternastu meczach rundy zasadniczej, a o ich wejściu do play off zadecydował ostatni wyścig meczu w Lublinie. Radości z przypieczętowania awansu do czołowej czwórki PGE Ekstraligi i walki o medale nie ukrywał po spotkaniu z Motorem trener RM Solaru Falubazu, Piotr Żyto.