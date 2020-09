Tomasz Walczak: Dudek to nasz skarb

Falubaz mimo porażki w Lublinie z Motorem 38-52 awansował do fazy play-off m.in. dzięki świetnej jeździe, zwłaszcza w ostatnim biegu, Patryka Dudka. Lidera zielonogórzan chwali kierownik drużyny Tomasz Walczak.

Dudek w niedzielnym meczu walnie przyczynił się do awansu do fazy play-off. W sześciu startach wywalczył jedenaście punktów, a w biegu piętnastym przywiózł trzy „oczka” i zapewnił Falubazowi miejsce w pierwszej czwórce. A to wszystko po piątkowym, groźnym upadku podczas zawodów GP, który był w niedzielę z pewnością odczuwalny.

– Najwięcej zawdzięczamy dzisiaj temu gościowi – mówi Walczak wskazując na obrazek z Patrykiem Dudkiem.

Udane spotkanie zaliczył także junior Norbert Krakowiak. W trzech biegach wywalczył pięć punktów.