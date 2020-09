W Nietkowie: Odra wyszarpała wygraną Polonii Słubice

Pierwsza połowa należała do gości, którzy zdobyli prowadzenie już w 8 minucie, gdy gola zdobył Daniel Stadie. Po zmianie stron gospodarze ruszyli do ataków, a goście zaczęli popełniac błędy i faulować. Efektem tego była druga żołta kartka Łukasza Chrostowskiego. Grająca w dziesiątkę Polonia broniła się do 82 minuty, gdy na 1:1 wyrównał Bogdan Rubacha. Od 87 minuty obie drużyny grały w dziesiątkę, gdy drugą żółtą kartkę ujrzał Sławomir Danyło. Wynik meczu na 2:1 dla Odry ustalił Patryk Trzmiel: