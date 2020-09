Rekordowy memoriał

Z roku na rok turniej adresowany do byłych szczypiornistów cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a do zmagań zgłaszają się drużyny z całego kraju. W tej edycji do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn kobiecych i 10 męskich, co cieszy to Łukasza Bronowickiego, jednego z organizatorów turnieju.