Ze względu na różne sytuacje życiowe, zielonogórzanie pojechali do stolicy Wielkopolski w niepełnym składzie. Miejscowi są beniaminkiem rozgrywek, jednak w środowisku rugbowym upatruje się ich jako głównego faworyta do awansu do ekstraligi.

– Pomimo takiego wyniku, mecz wyglądał bardzo pozytywnie – ocenił najbardziej doświadczony zielonogórski rugbysta, Filip Wielgosz: