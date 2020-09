Od 1 września mamy obowiązek segregowania śmieci. Dotyczy to wszystkich podmiotów, które produkują odpady. Brak segregacji będzie skutkował podwyższeniem opłat za wywóz śmieci. Może to być nawet czterokrotny wzrost. W Żarach daje się zauważyć bardziej selektywne przygotowanie odpadów do wywozu.