Premier przekazał Cichanouskiej klucze do Domu Białoruskiego

Ten gest ma być symbolem wsparcia dla Białorusinów walczących o wolność swojej ojczyzny.

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska powiedziała, że Białorusini protestują w obronie swojego prawa do głosu.

– powiedziała.

Na Uniwersytecie Warszawskim opozycjonistka spotkała się ze studentami. W spotkaniu uczestniczył również premier Mateusz Morawiecki.

⬇⬆ Fot. PAP/Leszek Szymański, PAP/Radek Pietruszka

Swiatłana Cichanouska przypomniała, że powyborcze protesty w jej kraju trwają od miesiąca. „Jesteśmy w środku naszej walki. Nasze protesty nie wygasną” – mówiła polityk. Zdaniem Swiatłany Cichanouskiej na Białorusi przekroczony został punkt, z którego nie ma już powrotu.

„9, 10 i 11 sierpnia pokojowe demonstracje spotkała się z brutalną reakcją władzy. Ludzie bili bici na ulicach i wsadzani do więzień. Zginęło sześć osób. To był dla nas wielki szok. Nie wyobrażaliśmy sobie, że w naszym kraju może dojść do takiej agresji”