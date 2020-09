Kick bokserzy SKF Boksing z medalami MP kadetów

Medale zawodników SKF Boksing Zielona Góra podczas mistrzostw Polski kadetów starszych light contact w Krynicy. Filip Jóźwiak został mistrzem kraju w kategorii wagowej do 69 kg. Jego klubowy kolega Igor Hołobotowski wygrał w wadze do 52 kg. Klaudia Mazur w kategorii wagowej do 55 kg wywalczyła srebrny medal. Brązowy medal przywiozła Kinga Nowakowska, która również rywalizowała do 55 kg.