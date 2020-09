POLREGIO podsumowuje wakacyjne pociągi

W najbliższą sobotę z dworca kolejowego w Zielonej Górze wyruszy ostatni w tym roku pociąg do Łagowa. Połączenie kolejowe nad Jeziora Łagowskie i Trześniowskie uruchomiła specjalnie na wakacje spółka POLREGIO.

Krzysztof Pawlak, dyrektor lubuskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, podkreśla, że był to strzał w dziesiątkę, bo pociągi do Łagowa cieszyły się dużym zainteresowaniem turystów:

Zdaniem Krzysztofa Pawlaka, równie udaną decyzją było uruchomienie w te wakacje weekendowych pociągów z Zielonej Góry do Świnoujścia.

– Także i do tego połączenia będziemy chcieli wrócić w przyszłym roku – dodaje:

W tym miesiącu spółka Polregio rozpoczyna natomiast trzecią edycję akcji pod hasłem „Poczuj przygodę odkrywając Lubuskie pociągami POLREGIO”. To cykl weekendowych wycieczek m.in. do Gubina i Guben, Parku Mużakowskiego i do Goerlitz.

Pierwszy wyjazd już w najbliższą niedzielę – tym razem z Gorzowa do Pszczewa:

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej POLREGIO, a także na profilu spółki na Facebooku.