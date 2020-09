Jarosław Kaczyński o zwiększeniu ochrony zwierząt w Polsce

Jak mówi Kaczyński, w działania na rzecz ochrony zwierząt bardzo zaangażowało się młode pokolenie w PiS.

„My liczymy tu także na poparcie ponadpartyjne, bo to nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia związana z tym wszystkim, (…) co się określa jako humanitaryzm i (…) co odnosi się do ludzkiej dobroci, uczciwości”