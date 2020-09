Morawiecki: Powinny być ostre sankcje wobec Rosji

Szef polskiego rządu był pytany o to, jak zamierza przekonać Niemcy, aby porzuciły projekt budowy gazociągu Nord Stream 2. Premier Mateusz Morawiecki nawiązał m.in. do wypowiedzi niemieckich polityków, w tym minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer i wysokich rangą polityków CDU Armina Lascheta i Friedricha Merza.

– powiedział premier w wywiadzie wyemitowanym we wtorek, a przeprowadzonym dzień wcześniej na marginesie forum konferencji na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Warszawie.

Według niego ostatnie wydarzenia na Białorusi i próba otrucia Nawalnego powinny być ostrzeżeniem dla Niemiec w kwestii stanowiska tego kraju i UE w sprawie Nord Stream 2.

„Odnosząc się do ostatnich wydarzeń na Białorusi, gdzie (prezydent Rosji Władimir) Putin wyraźnie grozi interwencją, i to, co zrobił Nawalnemu, to powinien być ostatni dzwonek alarmowy dla Niemiec w kwestii stanowiska Niemiec i UE odnośnie do Nord Stream 2”