Stabilny najem lub zakup mieszkania – Emilewicz o zmianach w ustawach

Chcemy dać lokatorom możliwość wyboru między stabilnym najmem, bez wiązania się z bankiem wieloletnim kredytem, a zakupem mieszkania na własność - mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Do Sejmu trafił pakiet zmian w ustawach mieszkaniowych i nowelizacja Prawa budowlanego przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju. Chodzi przede wszystkim o społeczną część pakietu mieszkaniowego, która czeka teraz na rozpatrzenie przez posłów.

Dzięki nowym przepisom, samorządy mają dostać więcej pieniędzy na budowę mieszkań dla osób o mniej zasobnych portfelach.

Jak zaznaczyła wicepremier, przygotowane w Ministerstwie Rozwoju zmiany w przepisach, mają pomóc w uzyskaniu mieszkania tym osobom, których nie stać na jego kupno.

Jak podkreśliła, „chcemy +ucywilizować+ najem mieszkania, które może dać poczucie stabilności i bezpieczeństwa, porównywalne z tym, jakim jest jego własność”.

„Dążymy do tego, aby ludzie mogli wybrać, która opcja jest dla nich najlepsza – czy stabilny najem, bez wiązania się z bankiem wieloletnim – np. 30-letnim – kredytem hipotecznym czy też zakup na własność mieszkania”

– powiedziała minister Emilewicz.

Emilewicz zwróciła uwagę, że niekiedy nawet wynajem daje większy komfort, „gdyż nie wiążemy się kredytem”.

„Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie nie musieli poszukiwać mieszkania – np. na wynajem – na rynku, który jest rozproszony i nie daje lokatorom poczucia pewności”

– wskazała.

Jedną z istotniejszych zmian zaproponowanych w społecznej części pakietu mieszkaniowego jest umożliwienie uzyskania wynajmowanego lokalu na własność. Służyć temu mają Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) – z „atrakcyjną ofertą czynszową”, z możliwością dojścia do własności wynajmowanego lokalu.

Będzie tu konieczny wkład partycypacyjny ze strony lokatora, na pokrycie co najmniej 20 proc. (25 proc. w dużych miastach) kosztów budowy. SIM-y mają też oferować mieszkania bez dojścia do własności, z mniejszym udziałem pieniężnym.

Dostępne mają być także dopłaty do czynszów w programie „Mieszkanie na start” także dla osób bez zdolności czynszowej.

Według przygotowywanych rozwiązań Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczy dodatkową pulę środków, w wysokości 1,5 mld zł, na inwestycje mieszkaniowe. Wysokość wsparcia wyniesie 10 proc. planowanej inwestycji lub w przypadku nowych inwestycji – 3 mln zł. Wnioski będą przyjmowane przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) i rozpatrywane przez Ministra Rozwoju w terminie 60 dni; będzie obowiązywać uproszczona procedura.

Wicepremier Emilewicz zwróciła uwagę, że szybki wzrost liczby nowo budowanych lokali w ostatnich czterech latach sprawił, że wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców w maju 2020 r. wynosił ok. 387,5. Oznacza to – jak zaznaczyła – że w latach 2016–2020 zrealizowano około 34 proc. celu założonego w Narodowym Programie Mieszkaniowym (NPM) w perspektywie do 2030 roku.