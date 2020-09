Większość Polaków pozytywnie ocenia decyzję o otwarciu szkół w środku epidemii koronawirusa - wynika z sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej". W sondażu zapytano, jak Polacy oceniają decyzję o otwarciu szkół i powrocie uczniów do zajęć w budynkach szkolnych. 26,1 proc. uznało tę decyzję za "zdecydowanie dobrą", a 48,6 proc. - "raczej dobrą".

Najbardziej pozytywnie nastawione do otwarcia szkół były osoby w wieku 40-49 lat – tam poparcie dla zajęć stacjonarnych w klasach przekroczyło 80 proc.

Krytyczny wobec decyzji MEN był niemal co piąty Polak. 10,6 proc. oceniło wysłanie dzieci do szkół jako „raczej złą” decyzję, a 8,7 proc. – za „zdecydowanie złą”. Najbardziej niechętni byli młodzi Polacy w wieku 18-29 lat. 44 proc. z nich było przeciwnych powrotowi dzieci do szkół.

6 proc. Polaków nie ma zdania w sprawie decyzji o otwarciu szkół.