Chciał umówić się z 13-latką. Zatrzymali go „łowcy pedofilów”

Jak mówi rzecznik prokuratury w Gorzowie prokurator Łukasz Gospodarek śledczy chcą sprawdzić zarzuty stawiane 23-latkowi przez „łowców pedofilów”. Do sądu trafił już wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny:

Nagranie z zatrzymania mężczyzny trafiło do internetu. Gazeta Lubuska opisując całą sprawę cytuje członków grupy, która zatrzymała 23-latka. Jak twierdzą, dowody przeciwko mężczyźnie mają być bardzo mocne. Miał on wiedzieć, że pisze z 13-latką, sam się do niej odezwał i korespondował z nią przez ponad dwa tygodnie. W tym czasie wysyłał jej swoje nagie zdjęcia i rozmawiał o seksie.

Aktualizacja:

Zarzut usiłowania doprowadzenia osoby małoletniej do kontaktu seksualnego przy wykorzystaniu internetu usłyszał 23-letni gorzowianin. Mężczyzna wpadł w ręce policji dzięki pomocy członków fundacji zajmującej się tropieniem pedofilów – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Łukasz Gospodarek.