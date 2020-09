Stal wyszarpała zwycięstwo we Wrocławiu i jest w czwórce!

Żużlowcy Moich Bermudów Stali Gorzów pokonali na wyjeździe Betard Spartę Wrocław 46:44 i zgarnęli także punkt bonusowy! Dla gorzowian był to ostatni mecz rundy zasadniczej, w której podopieczni trenera Stanisława Chomskiego zgromadzili w sumie 21 punktów, co daje im pozycję wicelidera i udział w play off!