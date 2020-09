Lubsza w Lubsku oczyszczona

Lubsza to niewielka rzeka płynąca jednak przez dwa powiat i wpadająca do Nysy Łużyckiej w Gubinie. Jej stan znacząco wpływa na sytuację powodziową w pobliżu cieku. W Lubsku brzegi i uregulowania było mocno zaniedbane, co stanowiło spore niebezpieczeństwo w przypadku podniesienia stanu wody.