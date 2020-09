Stal powalczy we Wrocławiu o play off

Spotkanie Betardu Sparty z Moimi Bermudami Stalą ma wielkie znaczenie dla obu drużyn. Obie ekipy walczą o zakończenie fazy zasadniczej w pierwszej czwórce i dalszych startach w fazie play off. Dla Stali jest to ostatni mecz w części zasadniczej. Rywale, i to nie tylko z Wrocławia, będą mieli do rozegrania jeszcze przynajmniej po jednym spotkaniu. Z tego też względu niemal każdy scenariusz jest możliwy i do miejsca w pierwszej czwórce pretenduje aż sześć zespołów przy czym Fogo Unia Leszno już wcześniej zapewniła sobie prawo walki o ścisły finał rozgrywek. Tak więc do rozdysponowania pozostały trzy miejsca i pięciu kandydatów. Stal może już jutro zapewnić sobie jazdę w play off, ale warunkiem jest zwycięstwo na Stadionie Olimpijskim. Niewykluczone, że do awansu wystarczy stalowcom zdobycie punktu bonusowego, jednak aby tak się stało inne spotkania muszą kończyć się wynikami korzystnymi dla gorzowskiej drużyny.

Awizowane składy:

Betard Sparta Wrocław:

9. Maciej Janowski

10. Maksym Drabik

11. Bartosz Curzytek

12. Max Fricke

13. Tai Woffinden

14. Gleb Czugunow

15. Przemysław Liszka

Moje Bermudy Stal Gorzów:

1. Szymon Woźniak

2. Krzysztof Kasprzak

3. Anders Thomsen

4. Bartosz Zmarzlik

5. Niels Kristian Iversen

6. Rafał Karczmarz

7. Wiktor Jasiński

Początek niedzielnego spotkania o godz. 16.30