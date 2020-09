Konkurs w Radiu Zachód: „Spiszmy się jak na rolników przystało”

📢📢📢Zielona Góra - stolica polskiego kabaretu nie mogła inaczej rozpocząć Powszechnego Spisu Rolnego 2020 ‼️ We współpracy z najzabawniejszymi Kabaretami Kabaret Ciach #PrzemyslawSaszaZejmo zachęcamy: Już dziś "Spiszmy się jak na rolników przystało❗️Przypominamy, że PSR 2020 jest obowiązkowy, a każdy użytkownik gospodarstwa rolnego może spisać się samodzielnie przez Internet 💻 👏 https://spisrolny.gov.pl/ Zachęcamy do tej formy przekazania danych spisowych.„Jeśli praca z Internetem zbyt mocno Cię stresuje zawsze możesz zadzwonić to niewiele kosztuje” 😃 Skorzystaj z infolinii (☎️nr 22 279 99 99) i spisz się w ten sposób przez telefon.„Spiszmy się tak raz na dziesięć lat. Spiszmy się, by o nas wiedział świat”- Przed wypełnieniem formularza, w jego trakcie i po wypełnieniu obowiązku spisowego zapraszamy do obejrzenia teledysku „Spiszmy się” – gwarantujemy dobrą zabawę, poprawę humoru na cały dzień, jak również garść cennych informacji dot. #PSR2020 #LiczySięRolnictwo #spisrolny #lubuskie