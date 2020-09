Winobranie 2020. Zielonogórscy policjanci także gotowi do pracy

Jak co roku, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom miasta, a także osobom, które w tym dniach odwiedzą Zieloną Górę, do służby zostanie skierowanych kilkudziesięciu policjantów każdego dnia, a podczas weekendów nawet ponad 100. Na ulicach, placach i skwerach będą zarówno patrole piesze, jak i rowerowe oraz zmotoryzowane.

Winobranie w cieniu koronawirusa

Tegoroczne Winobranie jest szczególne. Policjanci wspólnie z inspektorami Sanepidu sprawdzać będą również przestrzeganie przepisów dotyczących COVID-19. Należy pamiętać o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowaniu dystansu społecznego. Na imprezach na Placu Teatralnym wszyscy uczestnicy muszą mieć zakryte nos i usta – inaczej nie zostaną wpuszczeni na koncert lub przedstawienie.

Winobrania nie zawiesza przepisów o wychowaniu w trzeźwości

Spożywanie alkoholu dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Za złamanie tego przepisu grozi mandat karny do 100 zł lub wniosek o ukaranie może być skierowany do sądu. Na zielonogórskim deptaku jest dużo wyznaczonych miejsc, gdzie alkohol może być spożywany legalnie. We wszystkich innych miejscach publicznych patrole policji będą interweniować jeśli spotkają osoby, które popełniają to wykroczenie.

Śmiecisz? Zakłócasz ciszę nocną? To może kosztować

Alkohol powoduje często zachowania niezgodne z prawem i normami społecznymi – zaśmiecanie, zanieczyszczanie, zakłócanie porządku, spoczynku nocnego, wybryki nieobyczajne – za to również osoba popełniająca takie wykroczenie może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub wniosek o ukaranie będzie skierowany do sądu.

Policyjny sztab winobraniowy: 519 534 666

Główny sztab winobraniowy zielonogórskiej komendy działa już od dziś i będzie działał niezależnie od dyżurnego jednostki. Część policyjnych patroli będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników oraz zabezpieczenie imprez związanych z Winobraniem, natomiast dyżurny jednostki będzie kierował patrole do bieżącej obsługi zdarzeń na terenie miasta i powiatu.

Z policyjnym sztabem winobraniowym można się kontaktować pod numerem telefonu 519 534 666.