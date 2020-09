Kaczyński komentuje zakaz pisania o Bońku: Sąd przebił cenzurę PRL

Rozmowa z Kaczyńskim została opublikowana w sobotę na portalu niezalezna.pl.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zabezpieczenie – jak tłumaczyła rozmówczyni – w praktyce zakazujące Nisztorowi pisania przez rok o Zbigniewie Bońku, prezesie PZPN. Decyzję o zabezpieczeniu wydał sędzia Rafał Wagner.

„To w pewnych aspektach przebija komunistyczną cenzurę. Ta decyzja jest wręcz niebywała, sprzeczna z konstytucją i ze zdrowym rozsądkiem. Trudno nie odnieść wrażenia, że sąd decydując tak, a nie inaczej, wysługuje się jakimś interesom. Nie wiem jakim, ale przecież każdy, kto uczciwie spojrzy na tą sprawę, widzi, iż nie o przestrzeganie prawa w niej chodziło, a o jakieś inne względy”

– ocenił Kaczyński.

Jego zdaniem, „szef PZPN został potraktowany jako osoba korzystająca z jakichś niebywałych przywilejów, jakby był obywatelem, któremu należą się specjalne prawa i specjalne traktowanie”.

„Mamy do czynienia ze sprawą wymagającą reakcji i niebezpieczną dla wolności słowa w Polsce. Trzeba z całą mocą protestować wobec takich praktyk, bo one z demokracją nie mają nic wspólnego. Ta sprawa jest jeszcze jednym argumentem za koniecznością głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. I to w wymiarze instytucjonalno-organizacyjnym, ale i personalnym”

– powiedział Kaczyński.

W ocenie prezesa PiS, „mamy do czynienia w czymś, co można określić mianem marnej burleski odnoszącej się do spraw praworządności”.

„Bo rzeczywiście w Polsce jest problem z praworządnością, ale głównym źródłem tego stanu rzeczy są wyroki sądów contra legem. Naszym obowiązkiem jest doprowadzenie do tego, by te naruszające prawo wyroki były szybko uchylane, a wydający je sędziowie pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a w konsekwencji usuwani z zawodu. I tylko taka zdecydowana postawa wobec tej niszczącej państwo patologii może przynieść efekty, w perspektywie kilku lat wyeliminować to, co krzywdzi tak wielu obywateli”

– powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes PiS zauważył, że „błędy w sądownictwie zawsze się będą zdarzać – jakieś pomyłki – ale przecież tu nie o pomyłki chodzi, a o jawne łamanie prawa przez sądy”.

Prezes PiS uważa, że ocena sytuacji w Polsce formułowana przez różne międzynarodowe gremia jest „kontrfaktyczna”.

„Nie ma naprawdę nic wspólnego w rzeczywistością. Jeszcze raz powtórzę. W naszym kraju rzeczywiście jest kłopot z praworządnością, ale jego głównym, dominującym źródłem są sądy, które łamią prawo, za nic mają Konstytucję. Zatem zmiana tego stanu rzeczy – poprzez reformę wymiaru sprawiedliwości – jest niczym innym jak próbą zlikwidowania tej patologii i przywróceniem rządów prawa w Polsce, przywróceniem respektowania ustawy zasadniczej”

– podkreślił prezes PiS.