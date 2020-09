Pomysł świetlistego uczczenia jubileuszu rozgłośni nawiązuje do akcji „Light The Sky”, kiedy to firmy z branży rozrywkowej światłem i dźwiękiem wspierały medyków w walce z pandemią.

Do realizacji radiowego pokazu wykorzystanych zostaną dziesiątki reflektorów, oświetlenie led i lasery. Tysiące wat nagłośnienia sprawią, że dźwięk prosto z Winnego Wzgórza będzie niósł się na całe miasto.

Organizacja pokazu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Miasta Zielona Góra, a zlecenie przygotowania show technikom estradowym, ma również aspekt solidarnościowy.

Firmy tej branży, ze względu na pandemię borykają się z dużymi problemami. Na wiele miesięcy koncerty i wydarzenia plenerowe zostały odwołane, a dziś ich ilość jest poważnie ograniczona, więc każde zlecenie jest dla tej grupy zawodowej, jest niezwykle ważne.

Pierwotnie organizacja RZG LIGHT SHOW planowana była na sobotę 5. września jednak ze względu na pogodę, zdecydowaliśmy się ją przenieść na poniedziałek 7. września.

Tego dnia (jeśli pogoda dopisze) zapraszamy w okolice Palmiarni lub przed ekrany smartfonów i komputerów. Od 20.00 świetlny pokaz na żywo i online z okazji 25 urodzin Radia Zielona Góra.