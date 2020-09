Osiedlanie się potomków mieszkańców I i II RP w Polsce będzie łatwiejsze

Szef KPRM podkreślił, że w 2007 roku PiS wprowadziło ustawę o Karcie Polaka. Dodał, że w 2016 roku została ona znowelizowana po to, żeby ułatwić naszym rodakom związek z Polską. Stwierdził, że teraz rozpoczynane są prace nad kolejnymi rozwiązaniami dzięki którym, jak powiedział na terenie naszego kraju będą mogli swobodnie osiąść potomkowie mieszkańców I i II RP.

W KPRM zaprezentowano dziś także międzynarodowy projekt „Bon pierwszaka”. Zakłada wsparcie dla polskich uczniów mieszkających za granicą.

„Ten program to wyraz dbałości o to, żeby Polacy, nasi rodacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, mogli utrzymywać, kultywować polską kulturę, polski język, polskie obyczaje. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze przykładał szczególną rolę do wspierania naszych rodaków poza granicami kraju”