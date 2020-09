Surmacz komentuje sytuację w sejmiku

- To kłótnia w rodzinie - tak Marek Surmacz, radny sejmiku województwa lubuskiego z Prawa i Sprawiedliwości komentuje zamieszanie w sejmiku województwa.

Przypomnijmy, po tym, jak czwórka radnych dotychczasowej koalicji zawiązała nowy klub, zmienił się układ sił w sejmiku. W efekcie zarząd województwa nie otrzymał absolutorium co oznacza automatycznie wniosek o jego odwołanie. Obecnie trwają negocjacje co do przyszłości zarządu. Jak dodaje poranny gość Radia Zachód taka sytuacja była do przewidzenia.