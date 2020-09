Narkotykowy diler z Gorzowa zatrzymany

Do 10 lat więzienia grozi 32-letniemu gorzowianinowi, który podczas policyjnej obławy wyrzucił z pędzącego auta ponad 1,5 kg metamfetaminy. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Gorzowa i Międzyrzecza. Oprócz tego odpowie on za niezatrzymanie się do kontroli i prowadzenie auta pomimo orzeczonego sądownie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.