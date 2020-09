Nielegalni imigranci zatrzymani

W środę, polsko-niemiecki patrol z Placówki w Świecku zatrzymał dwóch obywateli Mongolii w wieku 38 i 40 lat, którzy podróżowali rejsowym autokarem relacji Warszawa – Bonn.

„W trakcie kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że nie mają dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy polsko-niemieckiej, jak również uprawniających do legalnego pobytu w Niemczech”

– powiedziała rzeczniczka.

Okazało się, że dzień wcześniej cudzoziemcy złożyli do wojewody mazowieckiego wnioski o zezwolenie na pobyt w Polsce, by niemal od razu wyruszyć w podróż do Europy Zachodniej.

Kolejnych trzech cudzoziemców – obywateli Gruzji – zostało zatrzymanych przez polsko-niemiecki patrol w czwartek (03 września br.) w godzinach nocnych; jechali autokarem w kierunku Berlina. Mężczyźni w wieku od 30 do 36 lat przekroczyli granicę niezgodnie z przepisami, bez wymaganych dokumentów.

„Ponadto dwóch z nich w trakcie kontroli okazało funkcjonariuszom podrobione bułgarskie dowody osobiste wystawione na zupełnie inne dane. Prawdziwe dane personalne Gruzinów funkcjonariusze ustalili na podstawie znalezionych w ich bagażu autentycznych paszportów”

– dodał Konieczniak.

Do opisanych zatrzymań doszło na terytorium Niemiec i osoby te znajdują się teraz w dyspozycji tamtejszej policji.

Rzeczniczka przypomniała, że polsko-niemieckie patrole stały się już codziennością dla funkcjonariuszy pełniących służbę we Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówce w Świecku.

„Ta współpraca pozwala na skuteczniejsze przeciwdziałanie i zapobieganie nielegalnej migracji i przestępczości transgranicznej. Natomiast mieszkańcom pogranicza daje większe poczucie bezpieczeństwa”

– zaznaczyła rzecznik.