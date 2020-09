Czy Falubaz potrzebuje wstrząsu?

Junior Falubazu Norbert Krakowiak jest zdania, że teraz trzeba dobrze zaprezentować się w kolejnych meczach.

O tym, że było to trudne spotkanie mogą świadczyć defekty Wiktora Kułakowa, Martina Vaculika, czy również Norberta Krakowiaka, który przekonuje, że gospodarze lepiej czuli się na własnym torze.

Dorobek Krakowiaka w dzisiejszym meczu to 6+1 (2,d,1,2*,1). Jest to maleńki powód do zadowolenia, ale junior Falubazu, chętnie by ten wynik zamienił na zwycięstwo zespołu.

Falubaz wkracza w decydującą fazę sezonu. Przed ekipą z Zielonej Góry mecze z Lesznem i Lublinem. Czego potrzeba teraz drużynie Piotra Żyty? Na pewno nie żadnej rewolucji.