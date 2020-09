Derby nr 100 dla Stali – gorzowianie wciąż walczą o playoff, a Falubaz ma problem!

Żużlowcy Stali Gorzów wyraźnie wygrali derby Ziemi Lubuskiej nr 100. Stal pokonała Falubaz na własnym torze 52-38, zdobyła 3 duże punkty(2 za zwycięstwo i bonus za lepszy bilans dwumeczu 92-88) i zwiększyła swoje szanse na awans do pierwszej czwórki PGE Ekstraligi. Za to Falubaz, który ma bardzo trudny kalendarz(mecz z Unią Leszno i wyjazd do Lublina) ma problem - może mu zabraknąć punktów do pierwszej czwórki.