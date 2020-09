Zakaz lotów do i z 44 krajów. LOT organizuje czartery

Z powodu epidemii, od środy do 15 września zaczyna obowiązywać zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych do 44 krajów m.in. do Hiszpanii, Malty, Mołdawii, Czarnogóry, czy Stanów Zjednoczonych. Warunkowo, zakaz nie będzie stosowany do czarterów wykonujących loty na zlecenie organizatora turystyki. W związku z rozporządzeniem PLL "LOT" zorganizuje siedem lotów czarterowych z Hiszpanii od 2 do 6 września - poinformowała ambasada RP w Madrycie.

W środę po północy weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów. Wprowadza ono do 15 września br. zakaz wykonywania na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania samolotów przewożących pasażerów cywilnych, wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium m.in. Belize, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Brazylii, Hiszpanii, Izraela, Albanii, Indii, Malty, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Luksemburga, Wspólnoty Bahamów. Łącznie zakaz dotyczy 44 krajów.

Rząd tłumaczy, że wykaz państw i terytoriów, z których wykonywanie lotów jest objęte zakazami w ruchu lotniczym, został sporządzony w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control) według stanu na 24 sierpnia 2020 r. i co do zasady uwzględnia 14 dniową skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 60.

Rząd tłumaczy, że wynika to z faktu aktualnego przebywania wielu obywateli polskich, biorących udział w imprezach turystycznych, na terytorium szeregu z państw wskazanych w rozporządzeniu. W związku z tym „zachodzi konieczność zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej osobom przebywającym na urlopach poza granicami kraju.

PLL „LOT” zorganizuje 7 czarterów z Hiszpanii od 2 do 6 września

PLL „LOT” zorganizuje siedem lotów czarterowych z Hiszpanii od 2 do 6 września – poinformowała ambasada RP w Madrycie.

Ambasada RP w Madrycie poinformowała, że jeśli lot z Hiszpanii do Polski został odwołany lub możliwe jest jego odwołanie w najbliższych tygodniach, ze względu na sytuację epidemiczną, sugerowane jest rozważenie skorzystania z alternatywnych form powrotu do Polski.

Ambasada podkreśliła, że granice Hiszpanii i Polski pozostają otwarte, a hiszpańskie lotniska obsługują loty do wielu europejskich państw, w tym także do tych sąsiadujących z Polską.