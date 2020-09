Gorsza jakość wody w Zawadzie

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja informują, że we wschodniej części zielonogórskiego sołectwa Zawada wykryto pojedyncze bakterie E. Coli w bieżącej wodzie. Nie nadaje się ona do picia i do celów konsumpcyjnych takich jak: mycie naczyń czy przygotowywania posiłków – bez wcześniejszego przegotowania.

Obecnie trwają prace aby przywrócić dobrą jakość wody. Jak informuje ZWiK w wydanym dziś komunikacie, woda poddawana jest dezynfekcji, dodatkowo trwa czyszczenie zbiornika w hydroforni. Jakość wody ma zostać przywrócona do do normy najpóźniej 20 września.