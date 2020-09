Sprawa ponownej awarii „Czajki” trafiła do prokuratury

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie awarii rurociągu prowadzącego ścieki do oczyszczalni Czajka w Warszawie. Na konferencji wyjaśnił, że prokuratura powinna ustalić powody awarii:

Minister wyjaśnił, że wniosek jest związany z niedopełnieniem obowiązków przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego:

Do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie doszło w sobotę. Obecnie ścieki z lewobrzeżnej części stolicy zrzucane są do Wisły. To kolejna awaria układu przesyłowego doprowadzającego ścieki do tej oczyszczalni. Do poprzedniej doszło rok temu.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, że próbował dwukrotnie przeprowadzić w MPWiK kontrolę gospodarowania wodami. Bezskutecznie. Kontrolerzy nie zostali wpuszczeni do przedsiębiorstwa. Wody Polskie monitowały także w sprawie budowy alternatywnego kolektora. Na swoim profilu społecznościowym Przemysław Daca ujawnił pismo, które skierował 8 czerwca tego roku do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z prośbą o poinformowanie o działaniach zaradczych, jakie podjął Prezydent stolicy w przedmiotowej sprawie. Czerwcowe pismo było kolejnym zapytaniem , na które Polskie Wody nie otrzymały rzeczowej odpowiedzi.