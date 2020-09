Rawa: Szkoły muszą nauczyć się funkcjonować w dobie pandemii

Uczniowie wracają do szkolnych ławek po kilkumiesięcznej przerwie. W Lubuskiem jest to 127,5 tysiąca osób. Edukować ich będzie 17 tysięcy nauczycieli.

Jak mówi lubuska kurator oświaty Ewa Rawa, placówki oświatowe powinny nauczyć się funkcjonowania w dobie pandemii koronawirusa. Poranny gość Radia Zachód dodaje, że szkoły są przygotowane do stacjonarnej pracy.