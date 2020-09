Pociągi wrócą do Gubina?

W minionym tygodniu zakończył się nabór wniosków do programu Kolej Plus. To rządowy pomysł skłaniający samorządy różnego szczebla do reaktywacji martwych lub rzadko uczęszczanych linii kolejowych. Kilka takich wniosków złożył także samorząd województwa lubuskiego. Wśród linii, które urząd marszałkowski chce uruchomić jest linia do Gubina.